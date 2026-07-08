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Sivas'ta kavga ettiği damadını tabancayla ateş ederek yaralayan kayınbaba gözaltına alındı

Sivas'ta kavga ettiği damadını tabancayla ateş ederek yaralayan kayınbaba gözaltına alındı
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Sivas'ta henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı damadını tabancayla bacağından ve kolundan vuran kayınbaba C.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı S.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta kavga ettiği damadını tabancayla ateş ederek yaralayan kayınbaba gözaltına alındı.

Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi'nde C.Ş. ile damadı S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş, tabancayla damadı S.Ö'ye ateş etti. Bacağına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ö. aracıyla olay yerinden uzaklaşarak bir iş yerine sığındı.

Bu sırada vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Yaralı S.Ö, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kayınbaba C.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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