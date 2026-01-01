Haberler

Sivas'ta çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

Sivas'ta çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta Sularbaşı Mahallesi'nde iki genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.A. tarafından bıçakla yaralanan B.K., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili E.A. gözaltına alındı.

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü.

Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde B.K. (19) ile E.A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.A, B.K'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak