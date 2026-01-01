Sivas'ta çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü.

Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde B.K. (19) ile E.A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.A, B.K'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.A'yı gözaltına aldı.