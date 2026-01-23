Haberler

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Güncelleme:
Sivas'ta dün başlayan kar yağışı şehirde etkili olurken, belediye ve il özel idaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Ulaşım, yüksek rakımlı geçitlerde kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte dün başlayan kar yağışının ardından şehir beyaza büründü.

Sivas Belediyesi ekiplerince il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
500

