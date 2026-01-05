Haberler

Sivas'ta yiyecek arayan vaşak yol kenarında görüntülendi

Güncelleme:
Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulamayan bir vaşak, kara yolu kenarında görüntülendi. Vaşak, besin arayışının ardından dağlık alana geri döndü.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, karla kaplı arazide yiyecek bulamadığı için kara yolu kenarına inen vaşak görüntülendi.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

Geminbeli Geçidi Karalar köyü Selimler mezrası yakınlarında karla kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan bir vaşak, kara yolu kenarında görüntülendi.

Vaşak, arazide bir süre besin aradıktan sonra dağlık alana geri döndü.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
