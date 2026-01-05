Sivas'ta yiyecek arayan vaşak yol kenarında görüntülendi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulamayan bir vaşak, kara yolu kenarında görüntülendi. Vaşak, besin arayışının ardından dağlık alana geri döndü.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.
Vaşak, arazide bir süre besin aradıktan sonra dağlık alana geri döndü.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel