Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Zincirleme Trafik Kazası
Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü sırada 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Sivas'ın Hafik ilçesinde 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında hasar oluştu.
Kar yağışı dolayısıyla Sivas-Erzincan kara yolunda görüş mesafesi düştü. Kara yolunun Hafik ilçe girişinde hava şartları yüzünden 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
