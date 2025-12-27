Sivas'ta kar yağışı

SİVAS'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kentte kar yağışı etkili oldu.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bu sabah sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, geceden itibaren yerini aralıklı kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde kısmen etkisini artıran kar yağışı ile birlikte kent merkezi, beyaza büründü. Kent meydanında güzel görüntüler oluşurken; belediye ekipleri, buzlanmalara karşı yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı Kızılırmak Nehri üzerinde yer alan Tarihi Eğri Köprü civarında da güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Özellikle şehirler arası yollarda seyahat edecek olan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.