Sivas'ta kar nedeniyle 126 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 126 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor ve acil durumlar için öncelik veriliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede kar ve tipi nedeniyle 126 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
