Okulların tatil edildiği Sivas'ta çocukların kızak keyfi

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası okullar tatil edildi. Çocuklar, mahalle aralarında naylon poşet ve kızaklarla karın tadını çıkararak eğlenceli anlar yaşadı.

SİVAS'ta okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, mahalle aralarında naylon poşet, plastik bidon ve kızaklarla kayak keyfi yaptı.

Sivas'ta 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini yitirdi. Kar yağışının ulaşımda sıkıntı yaşatma riski nedeniyle valilik tarafından il genelinde okullar tatil edildi. Kentte soğuk hava etkili olurken, güneşin kendini göstermesi ile çocuklar sokaklara akın etti. Kent merkezinde kenar mahallelerde yaşayan çocuklar, eğimli sokaklarda kızak keyfi yaptı. Ellerine geçirdikleri naylon poşet, kızak, plastik bidon parçaları ile kayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Çocuklar, kar yağışı sonrası okulların tatil edilmesinden dolayı memnun olduklarını ve kayarak çok eğlendiklerini söyledi.

