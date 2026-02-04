Haberler

Sivas'ta kar suları taşkına neden oldu

Sivas'ta kar suları taşkına neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle meydana gelen taşkınlar, ilçe merkezindeki 2 evi su bastı. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edilerek, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, kar sularının erimesi taşkınlara yol açtı. Yıldızeli ilçe merkezinde 2 evi su bastı.

Son yılların en yoğun kış mevsimini geçiren Sivas'ta, geride kalan hafta içinde yağmur ve rüzgarın etkisiyle karlar erimeye başladı. Karların erimeye başlamasıyla, su taşkınları meydana geldi. Yıldız Dağı'ndan doğan Yıldız Irmağı'nın debisi, eriyen kar suları nedeniyle yükseldi. Irmağın geçtiği bölgelerde su taşkınları yaşandı. Tarım arazilerini de etkileyen taşkın suları Yıldızeli ilçe merkezine kadar geldi, 2 evi su bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, evlerdeki suları tahliye etti. Su basan evlerde hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler

Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! 3 kalemde yardım yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı

"Nereden nereye" dedirten kare
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj

Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti
Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı

"Nereden nereye" dedirten kare
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Ülke cehennemi yaşadı! Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü

Ülke cehennemi yaşadı! Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü