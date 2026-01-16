Haberler

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 178 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumlara öncelik veriliyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 178 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Öte yandan, il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
