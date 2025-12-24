Haberler

Suşehri'nde istinat duvarına çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

M.E. yönetimindeki 55 KB 645 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Kekeç köyü yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan G.Ş, S.K. ve B.Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
