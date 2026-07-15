Sivas'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sivas'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ş.B. (37) idaresindeki 60 ACD 768 plakalı kamyonet ile E.H. (30) yönetimindeki 58 TD 330 plakalı kamyonet, Sivas-Ankara kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.?

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Ş.B. ile araçlarda bulunan İ.U. (30), M.U. (26), U.D. (28) ve T.G. (31) yaralandı.?

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.