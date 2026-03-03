Sivas'ta polisten kaçan sürücü ile araç sahibine 460 bin lira ceza

Sivas'ta polisin ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 420 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda U.A. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla ters istikamete kaçtı. Ekipler tarafından takip edilen ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden yeri tespit edilen otomobilin sürücüsü U.A. gözaltına alındı.

U.A'ya, ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan 200 bin, dur ihtarına uymamaktan 200 bin, ters yönde araç sürmekten 20 bin, araç sahibine ise aracı kullandırmaktan 40 bin lira olmak üzere toplam 460 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle daha el konularak, araç 60 gün trafikten menedildi.