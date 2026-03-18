Sivas'ta 40 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Sivas'ta düzenlenen operasyonda, 40 litre kaçak etil alkol ve 8 alkol yapım kiti ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Divriği İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe merkezinde sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya