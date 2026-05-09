Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Suşehri ilçesinde inşaatta çalışan 60 yaşındaki kalıpçı ustası, ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir inşaatın ikinci katından düşen işçi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Taşköprü Mahallesi Dr. Kenan Bey Sokak üzerinde bulunan inşaatta kalıpçı ustası olarak çalışan Ş.Ç. (60) çalıştığı sırada ikinci katından zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ç, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA / Faruk Kara