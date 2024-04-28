Sivas'ta inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti
Sivas'ın Huzur Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan F.A. (52), dengesini kaybederek altıncı kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, Numune Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ta inşaatın 6. katından düşen işçi öldü.
Huzur Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan F.A. (52), dengesini kaybederek altıncı kattan zemine düştü.
F.A'nın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan F.A, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.