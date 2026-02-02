Haberler

Sivas'ta yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Sivas'ta yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta, eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başladı. Öğrenciler, Türk bayraklarıyla okula gelirken, okul müdürü birlik ve beraberlik bilincinin önemine vurgu yaptı.

Sivas'ta yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Yavuz Selim İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması dolayısıyla okullara ellerindeki Türk bayraklarıyla gitti.

Arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

Okul Müdürü Süleyman Öcalan, yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini söyledi.

Öcalan, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni dönemin ilk gününden itibaren bir hafta boyunca okulumuz Türk bayraklarıyla donatılacak. Resim, şiir ve afiş çalışmalarıyla öğrencilerimiz bayrak sevgisini yaşayarak öğrenecekler." dedi.

Gemerek'te öğrenciler heyecan yaşadı

Gemerek ilçesinde de yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Yurter Özcan Ortaokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere Türk bayrağının anlamı, tarihi ve milli birlik açısından taşıdığı değer anlatıldı.

Öğretmenler tarafından yapılan sunumlarda, bayrağın bağımsızlığın ve egemenliğin simgesi olduğu vurgulanarak, milli değerlere sahip çıkmanın önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu

Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Adaya hiç gitmedim' demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası

"Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı