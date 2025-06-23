Sivas'ta Hayırsever İş Adamı Tarafından Yeni Park Açıldı

Sivas'ta Hayırsever İş Adamı Tarafından Yeni Park Açıldı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hayırsever iş insanı Bülent Tekin tarafından yaptırılan Hikmet Tekin Parkı hizmete açıldı. Açılış törenine katılan yerel yöneticiler, Tekin'e teşekkür etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan park hizmete açıldı.

İş insanı Bülent Tekin tarafından yaptırılan Hikmet Tekin Parkı'nın açılış törenine, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, iş insanı Tekin ve vatandaşlar katıldı.

Türkmen ve Sevinç, yaptıkları konuşmada, parkın yapımını üstlenen iş insanı Tekin'e teşekkür ederek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Sevinç, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Tekin'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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