Sivas'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 8 Yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde bir hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y'nin (45) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, D-200 Sivas-Erzincan kara yolu Tödürge köyü mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Z.G. (32), F.G. (63), Z.Y. (9), B.Y. (5), B.Y. (39), K.Y. (18) ve İ.Y. (14) hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel