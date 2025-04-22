Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

Sivas'ta Hafif Ticari Araç ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Çocuk Yaralı

Sivas'ta Hafif Ticari Araç ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Çocuk Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki A.B. ve B.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı.

F.H.T. (43) yönetimindeki 58 ABA 301 plakalı hafif ticari araç, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde A.B'nin (14) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada A.B. ve bisiklette bulunan B.Y. (14) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.