Sivas'ta Hafif Ticari Araç ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Çocuk Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki A.B. ve B.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı.
F.H.T. (43) yönetimindeki 58 ABA 301 plakalı hafif ticari araç, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde A.B'nin (14) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada A.B. ve bisiklette bulunan B.Y. (14) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel