Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 6 Yaralı

Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İmranlı ilçesi Boğanak köyü yakınlarında meydana geldi. H.F. yönetimindeki 34 BDU 306 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sürücü ile birlikte S.F., Z.A., R.F., Ş.A. ve E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla İmranlı ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Bir ilin sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak

İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.