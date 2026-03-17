Sivas'ta 1 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yapılan operasyonda, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan araçlarda 1 ton 9 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Koyulhisar ile Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda ilçe girişindeki uygulama noktasında 3 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda, çuvalların içerisinde poşetler halinde 1 ton 9 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer