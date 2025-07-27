Sivas'ta Greyderin Sürüklediği Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Sivas'ın Zara ilçesinde bir greyderin, operatörün öğle yemeği için indikten sonra sürüklediği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 30 yaşındaki Gülsün Kızılağıl hayatını kaybederken, 28 yaşındaki Feride Şüheda Koca yaralandı. Olayla ilgili operatör gözaltına alındı.

Sivas'ın Zara ilçesinde greyder ile uçuruma sürüklenen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Canova köyü yakınlarında bulunan Kızılcan Gölü çevresinde çalışan operatör V.D. (54) öğle yemeği için greyderden indi.

Greyder daha sonra plakası öğrenilemeyen ve arkasında bulunan otomobili sürükleyerek uçurumdan yuvarlandı.

Otomobilde bulunan kadınlardan Feride Şüheda Koca (28) yaralandı, Gülsün Kızılağıl (30) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

İş makinesi operatörü V.D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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