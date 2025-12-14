Haberler

Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesine ulaşıldı

Güncelleme:
Sivas'ın Divriği ilçesindeki demir madeni ocağında meydana gelen göçükte kaybolan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, yaklaşık 28 gün sonra cansız bedeniyle bulundu. Olay, Yıldırım'ın heyelan riskini azaltma çalışmalarını denetlerken yaşadığı kaza sonucu gerçekleşti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde, demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesi 28 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlçeye bağlı Çaltı köyündeki demir madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Sabri Yıldırım'ın (66) cansız bedenine ulaşıldı.

Alandaki toprak ve kayaların iş makineleri yardımıyla başka bir yere alınmasının ardından ulaşılan cenaze, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenazenin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Demir madeninin şantiye müdürü Sabri Yıldırım, Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşmüş ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalmıştı.

Haberler.com
