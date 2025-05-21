Sivas'ta Gençlik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yürüyüş Düzenlendi

Sivas'ta Gençlik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yürüyüş Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen gençlik yürüyüşü, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla yapıldı. Öğrenciler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile ilçe jandarma komutanlığına kadar yürüdü.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile okul bahçesinden İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü.

Ulaş Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve jandarma personeli, jandarma bahçesinde, öğrenci ve öğretmenlere hazırlanan ikramları sundu.

İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve emniyet personeli de yürüyüşe katılan öğrencileri selamladı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze uyarısı: Yardım ulaşmazsa 14 bin bebek ölebilir

Erdoğan korkunç gerçeği haykırdı: 48 saatte 14 bin bebek ölebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

Yarına dikkat! İstanbul'da hayatı felç edecek bir grev var
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Bodrum otel ve plaj fiyatları cep yakıyor

Tatilcilerin cebi yanacak! Bodrum'da plaj fiyatı akılalmaz boyutta
Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı

34. dakikadaki skoru görünce çıldırdı
Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçmeye hazırlanıyor

Altay Bayındır tarihe geçiyor
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.