Haberler

Sivas'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Sivas'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, Gazze için şiirler okudu ve dualar etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Akıncılar Kaymakamlığı ile İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için Türk Telekom Lisesi önünde toplananlar, ilçe merkezine kadar yürüdü.

Kaymakam Tarık Safa Kahveci, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük ve yardımsever bir millet olduğunu söyledi.

Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Kahveci, "Başta Gazze olmak üzere zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze için söylenen her söz, yazılan her yazı, yapılan her yardım, Gazze'de yanan ateşi söndürmek için birer yağmur damlası olacak ve özgür, bağımsız Filistin'in kuruluşuna vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Programda, öğrenciler Gazze için şiirler okudu, Akıncılar Müftüsü Fettah Odabaşı tarafından dua edildi.

Yürüyüşe, ilçe halkı, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.