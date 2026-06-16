Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sivas'ta, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü L.K., emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. yakalandı.
FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer