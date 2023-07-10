Sivas'ın Şarkışla ilçesinden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza Şarkışla ilçesi Cemel Kavşağında meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sivas'ta feci kaza, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Cemel Kavşağında meydana geldi. İki araç bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kaza da ölü ve yaralılarının olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.