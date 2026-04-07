Sivas'ta "dur" ihtarına uymayan ve 4 araca çarparak kaçan sürücüye 446 bin lira ceza uygulandı

Sivas'ta, dur ihtarına uymayıp bir polis aracı dahil 4 otomobile çarpan sürücüye 446 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 7 yıl 2 ay süreyle el konurken, 2 ay süreyle aracının trafikten men edildiği bildirildi.

Polis ekipleri, Alibaba Mahallesi Alibaba Caddesi'nde bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü S.Y, ekip aracı ile park halindeki 3 otomobile çarpıp kaçtı.

Ekiplerin çalışması sonucu mahalle arasında yakalanan S.Y'ye, "dur ihtarına uymamak", "alkolmetreyi üflememek", "alkollü araç kullanmak" ve "kaza yerini terk etmek" suçlarından toplam 446 bin lira idari ceza uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 7 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yaya güvenlik görevlilerinin durdurmak istediği sürücünün aracıyla hareket etmesi üzerine ekip aracının yolu kesmesi, sonrasında sürücünün ekip aracı ve bölgede park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp, olay yerinden kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Haberler.com
500

Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!