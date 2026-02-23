Haberler

Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 milyon 410 bin lira dolandıran şüphelilerden 1'i tutuklandı. Eş zamanlı yapılan operasyonda çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Sivas merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olayların aydınlatılmasına yönelik teknik takipli çalışma yaptı.

Kendilerini gayrimenkul sahibi olarak tanıtmak suretiyle bir kişiyi 2 milyon 410 bin lira dolandırdıkları anlaşılan şüphelileri tespit eden ekipler, Sivas, Mersin ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler M.Z.T, S.A. ile T.D'nin yapılan aramalarında 4 cep telefonu, 1 bilgisayar, 4 SIM kart, 1 tablet, 2 hafıza kartı ve 1 kayıt cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.Z.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli anlaşma Trump'ı küplere bindirecek

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli imza Trump'ı küplere bindirecek
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf