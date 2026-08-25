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Sivas'ta traktör devrildi: 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Sivas'ta traktör devrildi: 8 yaşındaki çocuk yaralandı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde park halindeki traktörün freni boşaldı; devrilen araç bir evin odasına çarptı. Kazada duvarın yıkılması sonucu 8 yaşındaki İkra I. yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen traktörün çarptığı evdeki 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

E.I'ya ait 58 SA 829 plakalı traktör, ilçeye bağlı Sıyrındı köyünde park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket etti.

Sonrasında devrilen traktör, yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin odasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza esnasında odanın duvarının yıkılması sonucu yaralanan İkra I. (8), Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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