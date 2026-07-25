Haberler

Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

E.M.K. (21) idaresindeki 36 ABN 266 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Çekem köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki A.E.Y. (16), M.E.Y. (20) ve M.A. (45) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü otomobili biçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı

Kayseri’yi yasa boğan kanlı olayın firarisi komşumuzda enselendi!
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi
Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Husumetli aileler kan döktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı

Kamyon sürücüsü ölmedi ama aldığı hasar kahretti
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim

Anlaşılmasın diye yıllarca aynı oyunu oynamış
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

İşte Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi