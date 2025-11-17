Haberler

Sivas'ta Demir Madeni Ocağında Göçük: Şantiye Müdürü Kurtarılmaya Çalışılıyor

Güncelleme:
Sivas'ın Divriği ilçesindeki bir demir madeni ocağında meydana gelen göçükte şantiye müdürü S.Y. enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde bir demir madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan şantiye müdürü S.Y.'yi (66) kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

Olay saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Göçük sonrası sahada görev yapan şantiye müdürü S.Y., enkaz altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
