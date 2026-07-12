Sivas'ta dağda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde tırmandığı dağda mahsur kalan Ö.B, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, tırmandığı dağda mahsur kalan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çalkan bölgesindeki dağlık alana tırmanan Ö.B, iniş sırasında mahsur kaldı.
Ö.B'nin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan Ö.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer