Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

SİVAS'ta Cumhuriyet'in ilanın 102'nci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlenerek, havai fişek gösterisi yapıldı.

Sivas'ta, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Tren garı önünde başlayan yürüyüşe Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Altekin, Belediye Başkanı Adem Uzun ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türk bayrakları ve marşlarla gerçekleşen yürüyüşte bayram coşkusu yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüş sonrası saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları havai fişek gösterisi ile sona erdi. Yaklaşık 20 dakika süren havai fişek gösterisi ilgiyle izlendi.