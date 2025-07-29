Sivas'ta Çıkan Yangında 5 Ev Zarar Gördü
Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, köyde bulunan ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına aldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev zarar gördü.
İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Akıncılar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel