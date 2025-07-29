Sivas'ta Çıkan Yangında 5 Ev Zarar Gördü

Sivas'ta Çıkan Yangında 5 Ev Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, köyde bulunan ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına aldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev zarar gördü.

İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Akıncılar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti

Uluslararası kuruluş, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor

ÖTV indirimi bazı modellere yaradı! İşte fiyatı düşen markalar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.