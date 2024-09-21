Sivas'ta 'Bu Toprağın Sesi' Konseri ile Sezon Açılışı

Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu "Bu Toprağın Sesi" adlı konser programıyla sezon açılışını gerçekleştirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde Anadolu'nun çeşitli yöreleri ile ve Kerkük yöresinin türkülerini seslendirdi.

Konsere ilgi gösteren müzikseverler türkülere alkışlarla eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Konseri, Devlet Türk Halk Müziği KoroMmüdürü Davut Kaya ve vatandaşlar izledi.