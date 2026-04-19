Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp, üzerine kapıyı kilitleyerek kaçtı

Sivas'ta V.E., boşanma aşamasındaki eşi S.E.'yi 4 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra evin kapısını kilitleyip kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

SİVAS'ta V.E. (32), boşanma aşamasındaki eşi S.E.'yi (27) 4 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kapıyı üzerine kilitleyip kaçtı. İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeri giren ekipler, S.E.'yi hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi 2'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. V.E. ile boşanma aşamasındaki eşi S.E. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. V.E., yanında bulunan bıçakla eşini yaralayıp, daha sonra evin kapısını kilitleyerek kaçtı. Sesleri duyan komşuların ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapı kilidini kırmasıyla içeri giren sağlık ekipleri yaralı kadını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Vücuduna 4 bıçak darbesi alan S.E.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Haberler.com
500

Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı

Su seviyesi bele kadar çıktı! Çocukları böyle kurtardılar
'Babam intihar etti' ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı

"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, gerçek çok başka çıktı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

Bir ilimizde alarm! 7 gün boyunca yasaklandı
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü