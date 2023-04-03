Sivas'ta bir apartmanın istinat duvarının çökmesi güvenlik kamerasında

Sivas'ta bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir apartmanın arka kısmında bulunan 5 metre yüksekliğinde, 15 metre uzunluğundaki istinat duvarının yaklaşık 12 metrelik bölümü yıkıldı.

Büyük bir gürültüyle devrilen duvardan kopan molozlar, apartmanın arka kısmında yer alan bahçedeki bir ağacı devirdikten sonra zemin kattaki iş yerinin camlarını kırdı.

İş yeri sahibi Cem ve oğlu Serkan Kılıç, olayın ardından polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, istinat duvarının cadde tarafını güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra hasar tespit çalışmalarına başladı.

Öte yandan istinat duvarının çökme anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çökme anında oğluyla iş yerinde olduklarını belirten Cem Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deprem oluyor sandıklarını ve büyük bir gürültüyle duvardan kopan parçaların dükkanın camlarına zarar verdiğini söyledi.