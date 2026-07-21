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Plastik su bidonuna sıkışan kaplumbağa kurtarıldı

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Sivas'ın Zara ilçesinde kırsal alanda yarısı kesilmiş plastik su bidonuna sıkışan kaplumbağa, çevredekilerce kurtarılarak doğaya bırakıldı.

SİVAS'ın Zara ilçesinde kırsal alanda yarısı kesilmiş 5 litrelik plastik su bidonuna sıkışan kaplumbağa, çevredekilerce kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Zara ilçesi yakınlarındaki kırsal bölgede çevreye atılan yarısı kesilmiş 5 litrelik plastik su bidonuna giren ve bir daha dışarı çıkamayan kaplumbağa, bölgeye gezmeye giden bir arkadaş grubu tarafından fark edildi. Arazide yürüyüş yaptıkları sırada gelen sesleri duyan Ufuk Ergin ve arkadaşları, etrafı kontrol ettiklerinde sıkışan kaplumbağayı gördü. Aşırı sıcak hava nedeniyle susuz kaldığı ve halsiz düştüğü gözlenen kaplumbağa, sıkıştığı bidon ile muhafaza altına alındı. Ufuk Ergin, kaplumbağayı zarar görmeyeceği şekilde taşıyarak bölgedeki ırmağın kıyısına götürdü. Burada kurtarılan ve suya kavuşturulan kaplumbağa, bir süre sonra doğal yaşam alanına döndü.

Haber: SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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