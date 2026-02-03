Zara'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Haberler

Sivas'ın Zara ilçesinde Berat Kandili dualarla kutlandı. Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Yunus Güleç, Berat Kandili'nin önemi hakkında bilgi verdi.

Program sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
