Sivas'ta belediyenin işçi servisine zarar veren şüpheli yakalandı

Sivas'ta belediyeye ait işçi servisine park halindeyken camlarını kırarak zarar veren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta Alibaba Mahallesi'nde park halinde bulunan Sivas Belediyesine ait 58 FS 069 resmi plakalı otobüste hasar meydana gelmesi olayı ile ilgili Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli C.D'yi yakalayarak hakkında adli işlem yaptı.