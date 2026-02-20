Haberler

Sivas'ta belediyenin işçi servisine zarar veren şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Sivas'ta, park halindeki belediyeye ait bir işçi servisine zarar veren şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta belediyeye ait işçi servisine park halindeyken camlarını kırarak zarar veren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta Alibaba Mahallesi'nde park halinde bulunan Sivas Belediyesine ait 58 FS 069 resmi plakalı otobüste hasar meydana gelmesi olayı ile ilgili Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli C.D'yi yakalayarak hakkında adli işlem yaptı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
