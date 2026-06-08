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Sivas'ta inşaat işçisi, baltayla 3 kişiyi ağır yaraladı; saldırı anı kamerada

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Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, inşaatta çalıştığı eniştesi ve bir kişi ile durakta servis bekleyen kadını baltayla yaraladı. 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

SİVAS'ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.D. (36), inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi, yanındaki bir kişi ve durakta servis bekleyen bir kadını baltayla yaraladı. Ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ş.D., inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F. (74) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.D., elindeki baltayla Z.A. ve O.F.'ye saldırarak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

DURAKTA BEKLEYEN KADINA DA SALDIRDI

Olay yerinden kaçan Ş.D., bir süre ilerledikten sonra durakta servis bekleyen H.N. isimli kadını da baltayla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Z.A., O.F. ve H.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ş.D.'yi suç aleti baltayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

BALTALI SALDIRI GÜVENLİK KEMARASINDA

İnşaat işçisi Ş.D.'nin baltayla 3 kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya kaydında, Ş.D.'nin yürürken birden yerden aldığı balta ile sol tarafında oturan bir kişiye bir kaç kez vurduğu anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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