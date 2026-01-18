Haberler

Sivas'ta patlayan kombi hasara yol açtı

Güncelleme:
Sivas'ta bir apartman dairesinin balkonunda meydana gelen kombi patlaması sonucu hasar oluştu. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Patlamada evin balkonunda hasar oluştu.

İtfaiye ve doğal gaz ekipleri yaşanan patlama sonrası incelemede bulundu.

