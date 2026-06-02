Balık tutmak için girdiği ırmakta mahsur kaldı; AFAD ekibi kurtardı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde balık tutmak için girdiği ırmakta su seviyesinin yükselmesi sonucu ağaca çıkıp, mahsur kalan M.E. (29), AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeniyapan köyü yakınlarında meydana geldi. Yıldız Irmağı'nın kıyısında piknik yapan ve balık tutan M.E., bir süre sonra suya girdi. Irmağın su seviyesinin yükselmesi üzerine M.E., akıntıya kapılmamak için ağaca tırmandı. M.E.'nin ağaçta mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, ırmağa botla girerek M.E.'yi mahsur kaldığı ağaçtan indirip, kurtardı. M.E., daha sonra güvenli bir şekilde botla kıyıya çıkarıldı.

