Sivas'ta ATV Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen ATV kazasında 61 yaşındaki Mustafa Erol Ceylan hayatını kaybetti. Devrilen araç, şarampole yuvarlandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Erol Ceylan (61) idaresindeki 58 VA 099 plakalı ATV, ilçeye bağlı Şenbağlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalan Ceylan, hayatını kaybetti.
Ceylan'ın cenazesi, otopsi için Akıncılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel