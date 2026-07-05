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Sivas'ta arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 67 yaşındaki Abdurrahman İşçi, kalbi durup hayata döndürüldükten sonra Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arıların saldırısına uğrayan kişi tedavi altına alındı.

Şar köyünde Abdurrahman İşçi (67), komşusu N.Ç'ye ait kovanlardan çıkan arıların saldırısına uğradı.

Köylülerin yardımıyla kurtarılan İşçi, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalbinin durduğu ve ilk müdahalenin ardından hayata döndürüldüğü öğrenilen İşçi, Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Faruk Kara
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