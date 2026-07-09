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Yiyecek arayan ayı ve yavrusu görüntülendi

Yiyecek arayan ayı ve yavrusu görüntülendi
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Sivas'ın Hafik ilçesinde havaların ısınmasıyla yiyecek arayan bozayılar yerleşim yerlerine indi. Pusat köyünde anne ve yavru ayı, çöp konteynerinde yiyecek ararken cep telefonuyla kaydedildi.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde ayı ve yavrusu, çöp konteynerinde yiyecek ararken cep telefonuyla kaydedildi.

Havaların ısınması ile birlikte yiyecek aramak için bozayılar, yerleşim yerlerine iniyor. Hafik ilçesi Pusat köyüne gece saatlerinde inen anne ve yavru ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı. Konteynerin içine giren anne ayı, bir süre bulduğu yiyecekleri yedi. Bölgede dolaşan anne ayı ve yavrusu daha sonra doğal yaşam alanına geri döndü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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