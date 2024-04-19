Sivas'ta Akıncılar Kaymakamı ve Belediye Başkanı İkizyurt Mahallesini Ziyaret Etti
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, İkizyurt Mahallesini ziyaret etti. Mahallenin sorunları dinlendi.
Sivas'ta Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, İkizyurt Mahallesini ziyaret etti.
Mahallenin Kılıçkaya Barajı'na sınır olmasından dolayı baraj bölgesinde incelemede bulunan Açıkbaş ve Sevinç, mahalle muhtarı Edip Kılıç'tan bilgi aldı.
Mahalle sakinlerinin de eşlik ettiği incelemede mahallenin sorunları dinlendi.