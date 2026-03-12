Sivas'ta 2 hükümlü yakalandı

Haberler

Sivas'ta kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan T.S. ve çeşitli suçlardan 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.Ç. yakalandı. Operasyon sonunda hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Sivas'ta haklarında 9 yıl 8 ay ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. ile çeşitli suçlardan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ev sahibi B.K. ile arkadaşları R.Ç. ve B.S. hakkında "tutuklu veya hükümlünün kaçmasına imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya





